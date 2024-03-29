Gündemimizin YASAMA YÜRÜTME SİYASET başlığının beşinci sırasında yer alan "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Niksar Mitingi'ne, İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katılacak, esnafı ziyaret edecek, STK temsilcileriyle iftar programına iştirak edecek." maddesi kaynağından iptal edilmiştir.
Son Dakika › Güncel › Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in programı iptal edildi - Son Dakika
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'de düzenlenen bir programda yaptığı konuşmada, İstanbul'un geleceği için karar vereceklerini belirtti. Kurum, deprem çilesinin sona ermesi ve trafik sorununun çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, inanç özgürlüğüne sahip çıkacaklarını ve belediyecilik hizmetlerinden herkesin eşit ve adil şekilde yararlanmasını sağlayacaklarını söyledi. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmaları anlatarak, İstanbul'u depreme hazır hale getirmek için çaba harcayacaklarını ifade etti.
Ali Günvar, 'Eyzan', 'Nisyan/Rapsodi', 'Anthropomorphus', 'Soneler' ve 'Çarpık Hüzünler Kantatı' adlı şiir kitaplarına imza atan bir şairdir. Günvar, Türk edebiyatına ve şiire duyduğu ilgiyi ve şiirle ilgili düşüncelerini anlatarak, bütün edebi türlerin geçerlilik ve estetik yapı kazanabilmesi için şiire muhtaç olduğunu belirtmiştir. Şiirin hayatında önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Günvar, şiirin sadece anlaşılmak için değil zevk edilmek için olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, İstanbul'a olan sevgisini şiirlerinde yansıtmaya çalışan Günvar, mitolojiyi kültürel bir malzeme olarak kullanarak bireyi baskılayan yapılarla mücadelesini şiirlerinde somutlaştırmıştır.
Bursa'da motosikletin üstünde arkadaşıyla konuşan vatandaş, elini gaz pedalında unutunca dükkana daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan olmazken, kaza iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Düzce Valiliği İl Özel İdaresi tarafından hibe desteği ile kurulan Çeltik Kurutma Tesisi çiftçilerin hayatını kolaylaştıracak ve maliyetlerini azaltacak. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte çeltik üreticilerine büyük kolaylık sağlanacak ve üretim kapasitesi artacak.
Milas Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çok Katmanlı Doğal ve Kültürel Bir Yaşam Koridoru Olarak Balavca Deresi ve Yakın Çevresi Fikir Projesi Yarışması'nda ödül alan projeler açıklandı. Yarışmaya katılan 26 projeden, 8'i ödüle layık görüldü.
Niğde'de 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimi öncesi son tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 31 Mart yerel seçimlerinde Niğde genelinde 645 jandarma ve bin 2 polis memuru görevlendirildi. Seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.
Oyuncu, yönetmen, fotoğrafçı ve komedyen Okan Bayülgen, "Buradan İngiltere'ye giden ya da güneyimizden, güney doğumuzdan bizim topraklarımıza gelenler, aslında ortak bir kaderi paylaşıyor 'öteki' olarak. Biz göç alıyor, sığınmacı alıyoruz, onlara öteki muamelesi yapıyoruz.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yaklaşan asker sevkiyatı ve Ramazan Bayramı dolayısıyla yeni otogarın 15 Nisan'da hizmete açılacağını duyurdu. Başdeğirmen, esnaf ve otobüs firması temsilcilerinin taleplerini olumlu karşıladıklarını belirtti.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre'de vatandaşlarla buluştu. Akşam geç saatlerinde gerçekleşmesine rağmen meydana sığmayan coşkulu kalabalık, Başkan Muhittin Böcek'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Böcek, Demre'de yapılması gereken çalışmaları ve projeleri anlattı.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çaybaşı Mahallesi'nde düzenlenen iftarda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, ayrışmaları aşabileceklerini ve güçlü olduklarını belirtti. İftara çölyak hastaları için glütensiz yemekler de ikram edildi.
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