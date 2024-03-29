Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in programı iptal edildi - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in programı iptal edildi

Gündemimizin YASAMA YÜRÜTME SİYASET başlığının beşinci sırasında yer alan 'Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Niksar Mitingi'ne, İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katılacak, esnafı ziyaret edecek, STK temsilcileriyle iftar programına iştirak edecek.' maddesi kaynağından iptal edilmiştir.

29.03.2024 12:37  Güncelleme: 12:38
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Gündemimizin YASAMA YÜRÜTME SİYASET başlığının beşinci sırasında yer alan "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Niksar Mitingi'ne, İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katılacak, esnafı ziyaret edecek, STK temsilcileriyle iftar programına iştirak edecek." maddesi kaynağından iptal edilmiştir.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, AK Parti, Siyaset, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in programı iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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