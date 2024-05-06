Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kırklareli\'nde ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Kırklareli'nde İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Karagöz, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulunarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

06.05.2024 15:05
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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

Karagöz, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Özefsun'dan kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Karagöz, Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yahya Kemal Beyatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ziyarette bulundu.

Karagöz, öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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