Milli Eğitim Şurası Yönergesi Yayımlandı

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Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmalar, Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Milli Eğitim Şurası Yönergesi ile yürütülecek.

Milli Eğitim Şurası Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 8 Temmuz 2014'te Milli Eğitim Şurası'nın teşkili ile çalışma esas ve usullerini düzenlemesi amacıyla yayımlanan yönetmelik, yürürlükten kaldırıldı.

Bakanlık, Milli Eğitim Şurası ile ilgili çalışmaları, 6 Mart 2024 tarihinde yürürlüğe giren Milli Eğitim Şurası Yönergesi ile yürütecek.

Yönerge, Mart 2024 tarihli ve 2796 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlandı.