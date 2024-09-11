Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri Silahla Öldürüldü - Son Dakika
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Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri Silahla Öldürüldü

Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri Silahla Öldürüldü

Otomobil alım-satımı yapan Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri, alacak verecek meselesi nedeniyle silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

11.09.2024 17:52
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Otomobil alım-satımı yapan Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri, silahla vurularak öldürüldü. Alacak verecek meselesinden kaynaklandığı iddia edilen olayla ilgili gözaltına alınan Halil G., ve yanındaki iki arkadaşı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, 3 Eylül Salı günü saat 23.00 sıralarında Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi'nde meydana geldi. Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri, almak istediği otomobil için Halil G. ile anlaştı. Tikicieri, ödenmesi gereken paranın bir miktarını Halil G.'ye verdi. Geri kalan 250 bin lira paranın ödenmesi konusunda ikili arasında anlaşmazlık yaşandı. İkili buluşmak için yer ve saat belirledi. Caner Tikicieri ve Halil G. arkadaşlarıyla birlikte olay yerine geldi. Tarafların konuşması kısa sürede tartışmaya döndü. İddiaya göre Halil G., Caner Tikicieri'yi başından silahla vurdu. Yaralanan Tikicieri yere yığılırken, arkadaşı Buğra Ş. ise Halil G.'ye ateş etti. Halil G. sol bacağından hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan milli boksör, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'BEN OLAYDA SİLAH KULLANMADIM'

Halil G., emniyetteki ifadesinde Tikicieri'yi kendisinin öldürmediğini söyleyerek "Caner'e araba sattım, bir miktar alacağım kaldı. Bu mesele yüzünden kavgalıydık. Konuyu görüşmek üzere olay yerinde buluştuk. Tartışma çıktı, Caner'in arkadaşı Buğra bana ateş etti, o sırada yanlışlıkla Caner'i de vurdu. Ben olayda silah kullanmadım" dedi. Kavgayı gören bir tanığın ifadesine göre ise olayda Halil G., Caner Tikicieri'ye ateş ederek yaraladı daha sonra Buğra Ş. de Halil G.'ye ateş etti.

Olayda silah kullanan Halil G. ile arkadaşları 2 suç kaydı olan Muhammed Y.G. (19) ve 3 suç kaydı olan Kadir G. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI

Türkiye Boks Federasyonu internet sitesi üzerinden yayınladığı başsağlığı mesajında "İstanbul ili milli hakem ve antrenörlerimizden Caner Tikicieri vefat etmiştir. Merhuma, Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.

Kaynak: DHA

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