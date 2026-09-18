Milli Savunma Bakanı Güler, Mogadişu'ya büyükelçi atanan Ferhat Alkan'ı kabul etti.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya büyükelçi olarak atanan Ferhat Alkan ile kabulde bir araya geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Güler'in Alkan'ı kabul ettiği duyuruldu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali'nin başkenti Mogadişu'ya büyükelçi olarak atanan Ferhat Alkan'ı kabul etti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Somali Büyükelçimiz olarak atanan Ferhat Alkan'ı kabul etti." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA
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