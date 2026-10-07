Milli Savunma Bakanı Güler, MSÜ 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı: - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Güler, MSÜ 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı:

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- "Kıbrıs Türkü'ne yönelik 1960'lardan süregelen sindirme ve hazımsızlık politikası hala en güçlü şekilde devam etmektedir" "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' süreciyle terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kıbrıs Türkü'ne yönelik 1960'lardan süregelen sindirme ve hazımsızlık politikası hala en güçlü şekilde devam etmektedir." dedi.

Bakan Güler, Milli Savunma Üniversitesinin (MSÜ) 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Bakan Güler, Türkiye'nin, sahip olduğu stratejik konum itibarıyla tüm dünyayı doğrudan etkileyen gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyanın merkezinde olduğunu söyledi.

Bu nedenle risk ve tehditlerin yakından takip edildiğini belirten Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde etkin diplomasi, güçlü devlet iradesi ve proaktif güvenlik anlayışıyla Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin kararlılıkla korunduğunun altını çizdi.

Türkiye'nin uluslararası barış ve güvenliğe önemli katkılar sunduğunu kaydeden Güler, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de devam eden savaş ve güvenlik riskleri, Kafkasya'da şekillenen yeni dengeler, Orta Doğu'daki gelişmeler, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimiz, güvenlik politikamızın öncelikli meseleleridir. Bu çerçevede Karadeniz'de, savaşın bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerini yakından takip ederek, istikrarın korunmasına yönelik sorumlu ve dengeli yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Kafkasya'da da kalıcı barışın tesis edilmesini, bölgesel istikrarın güçlendirilmesini ve iş birliği imkanlarının geliştirilmesini destekliyoruz."

"Kıbrıs Türkü'ne yönelik sindirme ve hazımsızlık politikası devam ediyor"

Türkiye'nin Orta Doğu'da yaşanan krizlere sessiz kalmadığını anımsatan Güler, kurulan ittifaklarla da bölgenin güvenlik ve istikrarına yönelik önemli adımlar atıldığını aktardı. Mekke'de imzalanan Ortak Savunma Anlaşması'nın da bu politikanın etkin ve güçlü bir yansıması olduğunu ifade etti.

Bu politikalar kapsamında Kıbrıs Türkü'nün güvenliğinin ve meşru haklarının korunmasına yönelik kararlılığın muhafaza edildiğini vurgulayan Güler, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerinin hassasiyetle gözetildiğini dile getirdi.

Kıbrıs konusunda milli güvenlik doğrultusunda gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alındığını belirten Güler, "Yeri gelmişken belirtmek isterim ki Kıbrıs Türkü'ne yönelik 1960'lardan süregelen sindirme ve hazımsızlık politikası hala en güçlü şekilde devam etmektedir. Öyle ki Barcelona Futbol Akademisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Eylül ayında düzenlemeyi planladığı kampa karşı UEFA nezdinde girişimde bulunulması daha önce de bir müzik festivaline karşı yapılan benzer girişimler, Rum tarafının içinde bulunduğu hezeyanın ve uzlaşmazlığın bir yansımasıdır." dedi.

Yaşar Güler, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan garantörlük hakları ve tarihi sorumlulukları gereği Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini, egemenliğini ve meşru çıkarlarını koruma azim ve kararlılığında olduğunu söyledi.

Güler'den "Terörsüz Türkiye" değerlendirmesi

Stratejik bakış gereği, bir ülkenin iç huzuru, milli birlik ve toplumsal bütünlük konularının güvenliğin ayrılmaz unsurları olduğunu hatırlatan Güler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bakımdan kırk yılı aşkın süredir asil milletimizin huzuruna ve ülkemizin bütünlüğüne kasteden teröre karşı yürüttüğümüz mücadelede elde edilen güvenlik kazanımlarının kalıcı hale getirilmesine büyük önem veriyoruz. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' süreciyle terörü ve şiddeti ülkemizin gündeminden tamamen çıkarmayı, bin yıllık kardeşliğimizi daha da tahkim etmeyi hedefliyoruz."

Güler, şehit ve gazilerin fedakarlıklarıyla elde edilen kazanımlardan taviz vermeden, milletin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmenin, Türkiye'nin geleceğine bırakılacak en kıymetli miras olacağına değindi.

Törene, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları da katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Güler, MSÜ 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı: - Son Dakika
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