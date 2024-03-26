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Milli Savunma Bakanı Güler: "Örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdik"

KIRIKKALE - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırıkkale'de katıldığı iftar programında yaptığı açıklamada, yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdiklerini belirterek, ülkenin tamamında güvenlik ve huzur ortamının tesis edildiğini, terörle mücadelenin yanı sıra hudutların da güvenliğini en güçlü ve en etkili tedbirlerle sağladıklarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile gittiği Kırıkkale'deki, Mühimmat Komutanlığı'nda şehit yakınları ve gaziler için düzenlenen iftar programına katıldı. Bakan Güler ve beraberindekiler, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

İftar programında konuşan Bakan Yaşar Güler, tarihi dokusuyla pek çok güzelliği bir arada barındıran, bozlak kültürünün merkezi Kırıkkale'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, mübarek Ramazan ayında birlikte olmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını davetlilere ileten Bakan Güler, "Sizlerin de yakından takip ettiği üzere bölgemizde ve dünyada hassas gelişmelerin yaşandığı, risk ve tehditlerin arttığı karmaşık bir dönemden geçiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı olarak tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyor; ülkemizin bekası, asil milletimizin güvenlik ve huzuru için son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştiriyoruz. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz, bir yandan hudutlarımızın güvenliğini sağlarken bir yandan da terörle mücadelede büyük başarılar elde ediyor" diye konuştu.

Yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen etkili operasyonlar ile örgütün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirdiklerini anlatan Bakan Güler, ülkenin tamamında güvenlik ve huzur ortamının tesis edildiğini, terörle mücadelenin yanı sıra hudutların güvenliğini de en güçlü ve en etkili tedbirlerle sağladıklarını kaydetti.

"Pek çok kritik savunma sanayii projeleri, Kırıkkale'de yürütülmektedir"

Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle, şanlı ordunun imkan ve kabiliyetlerini daha da artırdıklarını vurgulayan Bakan Yaşar Güler, açıklamasında şunları kaydetti:

"Fırtına Obüslerimiz, İHA- SİHA ve TİHA'larımız, taarruz helikopterlerimiz, TCG Anadolu gemimiz ve hava savunma sistemleri gibi birçok kritik ürün, kahraman ordumuzun istifadesine sunuldu. Son olarak, ülkemizin göz bebeği olan yerli ve milli muharip uçağımız KAAN, 21 Şubat'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Türkiye, artık kendi savaş uçağını üretebilen dünyanın sayılı ülkelerden biri haline geldi. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Kırıkkale'miz de köklü bir maziye dayanan savunma sanayindeki tecrübesiyle ülkemizin öncü şehirlerinden biridir. Nitekim, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılayan pek çok kritik savunma sanayii projeleri, Kırıkkale'de yürütülmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımız bağlısı Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz bünyesindeki; obüs, tank gibi büyük kalibreli silahları üreten ağır silah fabrikamız, hafif silah üretimi yapılan silah fabrikamız ile her çeşit ağır silah mühimmatı tasarlayıp üreten mühimmat fabrikamız, aynı şekilde çelik ve barut fabrikalarımız ile; tüm bu fabrikalarımızın lojistik, idari ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğümüz, Kırıkkale'nin yüz akı olarak faaliyetlerini başarıyla sürdürüyor."

Bakan Güler, Türk Silahı Kuvvetleri Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi de Yahşihan'daki modern tesislerinde faaliyetlerini icra ettiğini belirterek, "Türkiye'nin ilk ve tek Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin Kırıkkale'de olması, bir tesadüf değil, aksine şehrin bu alandaki öncü ve merkezi konumunun en açık göstergesidir" dedi.

Kırıkkale'nin güçlü savunma sanayi ekosistemi, şehrin istihdamına da önemli derecede katkı sağladığının altını çizen Bakan Güler, "Kırıkkaleli kardeşlerimiz, ekmeğini, aşını bu fabrikalarımızda çalışarak kazanmaktadır. İnşa çalışmaları devam eden Roketsan tesisinin tamamlanmasıyla da Kırıkkale'nin savunma sanayi kenti kimliği daha çok güçlenecek ve yüzlerce kardeşimize de yeni istihdam olanağı sağlanacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Kırıkkale'nin, Türk askeri sanayinin belkemiğini oluşturduğunu kaydeden Bakan Güler, ülkenin de bu alanda göz kamaştırıcı başarılar elde etmesinde de önemli bir rol üstlendiğini belirterek, yerli, milli ve modern savunma sanayinin de parlayan yıldızı konumunda olduğunu açıkladı.

İftar programına; Vali Mehmet Makas, Garnizon ve Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan katıldı.