Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı Khmara ile savunma ve güvenliği görüştü

Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı Khmara ile savunma ve güvenliği görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara ile telefonla görüştü. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Yevgeni Khmara ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlığın NSosyal hesabından paylaşılan açıklamada, Güler'in, Yevgeni Khmara ile görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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