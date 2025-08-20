Bakan Güler Şırnak'ta Şehit Ailesini Ziyaret Etti

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi ziyaret için geldiği Şırnak'ta, Bahçelievler Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafla bir süre sohbet eden Bakan Güler, bir iş yerinin de açılışını gerçekleştirdi. Bakan Güler, daha sonra bir şehit ailesini ve Şırnaklı bir aileyi evlerinde ziyaret etti. Bakan Güler, mahalledeki çocuklarla bir süre sohbet etti, onlara çeşitli hediyeler verdi, ardından bir halı atölyesini ziyaret edip kadınların yaptıkları yerel ürünleri inceledi.

Sekvan KÜDEN- Seyfettin EKEN/ ŞIRNAK,