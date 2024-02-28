Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi ziyaret kapsamında Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile başkent Saraybosna'da bir araya geldi. Güler, askeri törenle karşılandıktan sonra Helez ile baş başa görüştü ve heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Öncesinde Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

28.02.2024 17:06
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi.

Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Saraybosna'da, Bosna Hersek Savunma Bakanlığında Helez tarafından askeri törenle karşılandı.

Bakan Güler, tören kıtasını selamladı.

Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çaldığı törenin ardından Güler ve Helez, önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Öte yandan Bakan Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanlığı ziyaretinden önce de Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde, Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi - Son Dakika

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