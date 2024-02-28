Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez ile bir araya geldi.

Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ile ilişkisini anlattı

Galatasaraylı Mauro Icardi'nin hem eşi hem menajeri olan Wanda Nara, Arjantin'de katıldığı bir programa konuk oldu. Nara, eşiyle en çok kavga etme nedenlerinin kendisinin çalışması olduğunu söyledi. İş yapmasını istemeyen Icardi'nin yaptığı eleştirilerden bahseden Nara, futbolcuların eşlerinin çalışması gerektiğini ve bir şeyler yapmaları gerektiğini belirtti.