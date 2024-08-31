Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye, dünyada söz sahibi ülkelerden birisidir - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye, dünyada söz sahibi ülkelerden birisidir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler: Türkiye, dünyada söz sahibi ülkelerden birisidir

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yalova'da gerçekleştirilen Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mezuniyet töreninde konuşma yaptı. Güler, Türkiye'nin güçlü tarihi ve stratejik konumuyla dünyada söz sahibi bir ülke olduğunu vurgulayarak, yerli ve milli savunma sanayisiyle ordunun donatılmasının yanı sıra nitelikli personele sahip olmak için eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü belirtti.

31.08.2024 16:19
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YALOVA'da konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Türkiye, köklü tarihi, stratejik konumu güçlü, dünyada söz sahibi ülkelerden birisidir. Geçen hafta Aksaz'da gerçekleştirdiğimiz törende Aksaz Tersanemiz ile Gölcük'teki denizaltı havuzumuzun açılışını yaparken akaryakıt gemimizi de hizmete aldık. Yerli ve milli savunma sanayimizle ordumuzu donatırken, nitelikli personele sahip olmak için eğitim faaliyetimizi sürdürüyoruz" dedi.

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni için Altınova'da bulunan Karamürselbey Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Törene; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Yalova Valisi Hülya Kaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı ve çok sayıda davetli ile mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, törende yaptığı konuşmada, mezunlara başarılar dileyerek, "Mevcut güvenlik ortamı; politik, askeri, sosyal, ekonomik gelişmelerle yeniden şekillenmektedir. Yaşanan gelişim süreci, küresellik, bölgesellik olarak tehdit ederken, uluslararası ilişkilerde kırılmalara neden olmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bu dönemde son bir asrın en yoğun dönemini geçirmektedir. Bu yoğun dönemde kahraman ordumuzun ayrılmaz bir parçası olan Deniz Kuvvetlerimiz, vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi karalılıkla korumakla, Atlantik Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar şanlı bayrağımızı dalgalandırmaktadır. Donanmamız Deniz Harekat görevlerinin dışında, insani yardım ve kültürel misyonlarda faaliyet almaktadır. TGC Kınalıada Korvetimiz Türkiye- Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100'üncü, Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü kapsamında, yaklaşık 5 aylık seyrini başarıyla bitirerek yurdumuza geri dönmüştür" diye konuştu.

'DENİZAŞIRI BİRBİRİNDEN FARKLI GÖREVLERİ YERİNE GETİRDİK'

Konuşmasında, nitelikli personele sahip olmak için eğitim faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Bakan Güler, " Katar'dan Somali'ye, Libya'dan Hint Okyanusu'na kadar denizaşırı birbirinden farklı görevleri yerine getiren Deniz Kuvvetlerimizi tebrik ederim. Türkiye köklü tarihi, stratejik konumu güçlü, dünyada söz sahibi ülkelerden birisidir. Geçen hafta Aksaz'da gerçekleştirdiğimiz törende, Aksaz Tersanemiz ile Gölcük'teki denizaltı havuzumuzun açılışını yaparken akaryakıt gemimizi de hizmete aldık. Yerli ve milli savunma sanayimizle ordumuzu donatırken nitelikli personele sahip olmak için eğitim faaliyetimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

'TÜRK DONANMASI ASIRLARCA TARİHE NAM SALMIŞTIR'

Törende, mezun astsubaylara tavsiyelerde bulunan Bakan Güler, şunları söyledi: "Sizler, Çaka Bey, Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç ve Piri Reis gibi nice komutanların yönettiği deniz kuvvetlerimizi tercih ettiniz. TSK tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Türk donanması asırlarca Akdeniz'den Karadeniz'e, Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar pek çok bölgede varlık göstererek tarihe nam salmıştır. Şanlı donanmamız bugün de sahip olduğu nitelikli personeli yüksek teknolojiye dayanan imkan ve kabiliyetleri ile dünyanın önde gelen deniz kuvvetlerinden birisidir. Bahriyemize katılan astsubaylarımız, komutanlarınızın izinden giderek ülkemizin denizlerdeki engin vizyonunu sürdürecek olan varislerisiniz. Genç astsubaylara tavsiyelerde bulunmak istiyorum; hangi görevi üstlenirseniz üstlenin, elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışınız. Eğitim ve bilgi sahibi olmak görevlerinizde size fayda sağlayacaktır. Bu eğitimlerle yetinmeyin. Öğrenmeye açık olun yeni şeyler keşfedin. İyi bir planlama ve hedef odaklı olun. Taşı delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekliliğidir. Deniz sakin olduğunda, gemisini limana herkes yaklaştırır. Önemli olan dalgalı olduğunda ne yaptığınızdır. Bu bağlamda inancınızı yitirmeyin. Dost, kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Libya ve Senegal'den gelen ve eğitim gören genç kardeşlerimizin mezuniyetlerini kutlarım. Cumhuriyetimizin 2'nci asrına başladığımız bu tarihi dönemde 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimiz doğrultusunda daha büyük ve güçlü Türkiye için azimle çalışmaktayız." Protokol üyelerinin konuşmasıyla devam eden Milli Savunma Üniversitesi Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nun 134'üncü Dönem mezuniyet töreni, 8'i Kuzey Kıbrıs, 8'i Libya, 8'i Senegalli olmak üzere toplamda 496 öğrenciye diplomalarının verilmesiyle sona erdi.

Haber: Zehra Baykal -Kamera: Hasan Bozbey/YALOVA,

Kaynak: DHA

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