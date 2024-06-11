Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısını Kabul Etti

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Khaled Bin Hussein Albiyari'yi kabul etti.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Khaled Bin Hussein Albiyari'yi kabul etti. Kabulde Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci de yer aldı" denildi.