MSB'den Bölgedeki Geçici Ateşkese İlişkin Açıklama ve Askeri Tatbikatların Detayları - Son Dakika
MSB'den Bölgedeki Geçici Ateşkese İlişkin Açıklama ve Askeri Tatbikatların Detayları

09.04.2026 14:14
Milli Savunma Bakanlığı, bir ayı aşkın süredir devam eden savaşta geçici ateşkesin sağlandığını ve bu süreçte kalıcı barış için adımlar atılmasını umduklarını ifade etti. Ayrıca, Mavi Vatan-2026 Tatbikatı hakkında detaylar verildi ve terörle mücadelede son gelişmelere dair bilgi paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bölgede bir ayı aşkın süredir devam eden savaşta geçici ateşkes tesis edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Temennilerinin, ateşkes şartlarının harfiyen uygulanması ve bu iki haftalık geçici ateşkes süresinin yapıcı adımlarla değerlendirilerek kalıcı ateşkese ve barışa evrilmesi olduğunu vurguladı.

Mavi Vatan-2026 Tatbikatı'nın Fiili Atış Safhası münasebetiyle Antalya Körfezi'nde bulunan TCG Anadolu'da gerçekleştirilen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Aktürk eğitim ve tatbikat faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Mavi Vatan Tatbikatı'nın 3-9 Nisan tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de gerçekleştirildiğini belirtti. Tatbikatta Deniz Kuvvetlerinin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığından toplam 120 gemi, 50 hava aracı ve 15 bin personelin yer aldığını açıkladı. Tatbikat kapsamında, TCG Anadolu'dan kalkan TB-3 SİHA ile bir kamikaze insansız deniz aracının ilk kez imha edildiğini ve milli üretim 'AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun Sakarya denizaltısından ilk kez ateşlendiğini duyurdu.

Aktürk, diğer tatbikatlara da değinerek, Sea Shield Tatbikatı, Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet tatbikatı, Türkiye-Azerbaycan Haydar Aliyev Fiili Atışlı Müşterek Tabur Görev Kuvveti tatbikatı, Uluslararası Anadolu Ankası tatbikatı, EFES-2026 Birleşik Müşterek Harekat Tatbikatı, Dynamic Minotaur/Kurtaran Denizaltı Arama-Kurtarma tatbikatı ve Flintlock Tatbikatı'nın planlandığını veya devam ettiğini belirtti. Ayrıca, yabancı askeri gemilerin liman ziyaretleri ve Somali Deniz Görev Grubu faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Terörle mücadele konusunda, hafta içerisinde 10 PKK'lı teröristin teslim olduğunu ve sınırlarda mayın ve el yapımı patlayıcı imha çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 768 kilometreye ulaştığını ifade etti. Hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde, son bir haftada 127 şahsın yakalandığını ve bin 95 şahsın hududu geçemeden engellendiğini söyledi. Yıl içerisinde yakalananların sayısının bin 822, engellenenlerin sayısının ise 19 bin 992 olduğunu belirtti.

Aktürk, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını beklediklerini ve Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınları kınadıklarını vurguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma kapasitesinin yerli ve milli ürünlerle geliştirilmesi çalışmalarına devam edildiğini, bu kapsamda TB-3 SİHA ile Elektronik Devreli El Yapımı Patlayıcı Düzeneklerini Tespit ve Zararsız Hale Getirme Sistemi, Aksungur ve Akıncı insansız hava araçları ile CATS Elektro-Optik/Kızılötesi Kamera Sisteminin envantere alındığını açıkladı. Yeni Tip Çıkarma Gemisi Projesi kapsamında ikinci geminin hizmete alındığını ve üçüncü geminin liman kabul testlerinin tamamlandığını duyurdu.

Son Dakika Güncel MSB'den Bölgedeki Geçici Ateşkese İlişkin Açıklama ve Askeri Tatbikatların Detayları - Son Dakika

SON DAKİKA: MSB'den Bölgedeki Geçici Ateşkese İlişkin Açıklama ve Askeri Tatbikatların Detayları - Son Dakika
