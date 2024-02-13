Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişiyi yakaladı - Son Dakika
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye\'den yasa dışı yollarla Türkiye\'ye geçmeye çalışan 2\'si DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişiyi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadele kapsamında Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladığını duyurdu. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şüphelilerden 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

13.02.2024 14:01
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Hudut Kartallarının Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişiyi yakaladığı, yapılan inceleme sonucunda şüphelilerden 2'sinin terör örgütü DEAŞ mensubu olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 2'si DEAŞ terör örgütü mensubu 17 kişiyi yakaladı - Son Dakika


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