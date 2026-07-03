Milli Takım Bosna Hersek'i Yendi

(ZENICA)- A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 mağlup etti. Milli takım, elemelerde 5'te 5 yaptı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi 82-75 kazanan 12 Dev Adam, grupta oynadığı beşinci maçtan da galibiyetle ayrıldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki son maçında 6 Temmuz Pazartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi konuk edecek.
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