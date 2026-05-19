Genç tekvandocu Kaan Yelaldı'nın olimpiyat hedefi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli tekvandocusu Kaan Yelaldı, henüz 19 yaşında olmasına rağmen Avrupa dereceleri ve 35 madalyalık kariyeriyle dikkati çekiyor. Haftanın 6 günü yoğun tempoda çalışan genç sporcu, olimpiyatlarda altın madalya kazanarak Türkiye'ye ve İzmir'e gurur yaşatmayı hedefliyor.

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Avrupa'da önemli başarılara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli tekvandocusu Kaan Yelaldı, küçük yaşlarda enerjisini atması için başladığı tekvandoda bugün Türkiye'nin öne çıkan genç sporcuları arasında yer alıyor. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde eğitimini sürdüren genç sporcu, sabahın erken saatlerinde başlayıp geceye kadar devam eden yoğun antrenman temposuyla yeni hedeflerine hazırlanıyor. Kariyerinde yaklaşık 35 madalya bulunan milli sporcu, şimdi gözünü Bosna Hersek'te düzenlenecek Avrupa Kulüpler Şampiyonası ile Ümitler Avrupa Şampiyonası'na ve Almanya'daki Başkanlık Kupası'na çevirdi. Genç sporcunun en büyük hedefi ise olimpiyatlarda altın madalya kazanmak.

"ENERJİMİ ATMAK İÇİN BAŞLADIM, KENDİMİ BURADA BULDUM"

Tekvandoya küçük yaşlarda ailesinin yönlendirmesiyle başladığını anlatan milli sporcu Kaan Yelaldı, "Evde çok duramıyordum. Sokakta top oynuyordum ama bu bana yetmiyordu. Ailem, enerjimi atabilmem için spora yönlendirdi. Ben de tekvandoda kendimi buldum ve milli sporcu oldum. Mahallemdeki salonda kursa başladım, 11 yaşında ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne katıldım. Bu süreçte hem fiziksel hem mental olarak büyük gelişim gösterdim. Antrenman olanakları ve bize sunulan imkanlar çok değerli. Maçlara ve deplasmanlara giderken kulübümüzün desteğini her zaman hissediyoruz. Hocalarım da bana büyük destek veriyor" dedi.

AVRUPA'DA İZMİR İMZASI

Milli sporcu Kaan Yelaldı, son olarak 11-14 Mayıs tarihlerinde Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda büyükler 54 kilo kategorisinde Avrupa beşincisi oldu. Kariyerinde Avrupa ikinciliği ve 8 Türkiye şampiyonluğu bulunan genç sporcu; Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek ve Kosova'da düzenlenen uluslararası organizasyonlarda da birçok şampiyonluk elde etti. Yoğun bir yarışma takvimiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten milli sporcu, önümüzdeki dönemde Bosna Hersek'te yapılacak Avrupa Kulüpler Şampiyonası ile Ümitler Avrupa Şampiyonası'nda ve Almanya'daki Başkanlık Kupası'nda yeniden mindere çıkacağını söyledi.

"SABAH 6'DA BAŞLAYAN TEMPO GECE SONA ERİYOR"

Başarıya giden yolun büyük fedakarlık gerektirdiğini belirten milli sporcu Kaan Yelaldı, okul ve spor hayatını birlikte yürüttüğünü anlattı. Yelaldı, "Sabah 6'da kalkıyorum. Güne koşu ve kondisyon çalışmalarıyla başlıyorum. Ardından okula gidiyorum. Dersler bittikten sonra yeniden antrenmana geçiyoruz. Akşam da yaklaşık 2-2,5 saat tekvando çalışıyorum. Eve dönüp dinlenmeye çalışıyorum. Bunun yanında sakatlıklarla mücadele ettiğimiz dönemler de oluyor. Tüm bu süreci aynı anda yürütmek kolay değil" dedi. Müsabaka öncesindeki kilo sürecinin de ayrı bir disiplin gerektirdiğini ifade eden genç sporcu, "Maçtan yaklaşık iki hafta önce kilo vermeye başlıyorum. Hocamla birlikte süreci planlıyoruz. Gerektiğinde su tüketimini azaltıyor, beslenmeme ekstra dikkat ediyorum" diye konuştu.

"STRATEJİ OLMADAN BAŞARI GELMİYOR"

Tekvandoda yalnızca fiziksel gücün değil, doğru stratejinin de önemli olduğunu vurgulayan milli sporcu Kaan Yelaldı, en etkili hareketinin "karşılayıp ön tekme atmak" olduğunu söyledi. Yelaldı, "Rakip geldiğinde zamanlamayı doğru ayarlayıp düz tekmeyle puan alıyorum. Özellikle kafa vuruşlarında etkili olabiliyorum. Ancak maçın gidişatına göre bazen savunma, bazen de hücum yapmak gerekiyor. Strateji çok önemli" dedi.

19 MAYIS MESAJI

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere seslenen milli sporcu, "Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı biz gençlere armağan etti. Biz de bu emanete sahip çıkacağız. Genç arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum; asla hedeflerinizden vazgeçmeyin. Elbet bir gün hayal ettiğiniz yere ulaşacaksınız. Yeter ki pes etmeyin ve sevdiğiniz işi yapmaya devam edin" dedi. Ülkesine ve İzmir'e başarı kazandırmak istediğini belirten Yelaldı, "Olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında en üst seviyeye çıkıp bu madalyaları İzmir'e ve Türkiye'ye getireceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.