Milli Uçak KAAN\'ın İkinci Prototipi İncelendi

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, 2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek milli muharip uçak KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledi.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın yeni prototipleriyle gökyüzüne kanat açmaya hazırlandığını bildirdi.

TUSAŞ tesislerinde, 2 binin üzerinde yerli ve milli parçanın montajının tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Görgün, şunları kaydetti:

"2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek ikinci prototipimizin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledik. Bir zamanlar, KAAN'ın ilk prototip görselleri üzerinden alay edenler, bugün bu büyük başarı karşısında sessizliğe büründü. KAAN, sadece bir uçak değil; milletimizin kararlılığı, mühendislerimizin emeği ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolüdür."

Görgün, Türk savunma sanayisinde her prototipte başarı hikayeleri yazdıklarını, ürünleri seri üretime geçirdiklerini ve Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırdıklarını belirterek, "Gökyüzümüz artık daha güçlü, yarınlarımız daha umut dolu. Bu kutlu yolda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.