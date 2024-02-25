Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, iktidarı hedef aldı

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Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında, iktidarı hedef aldı. Çayır, "Sayın Cumhurbaşkanı masal kahramanı olmaktan vazgeç. Masal kahramanları bu ülkeyi nereye götürdü. 22 yıl sonra dönüp bana milletimizin gözünün içine baka baka 'Ben enflasyonu indireceğim, hayat pahalılığını sona erdireceğim adalet sağlayacağım' dersen ben de derim ki bizimle dalga geçme aklımızla oynama artık, yeter. Türkiye'nin iktidar ve muhalefet problemi vardır" dedi.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Ankara'da belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. Çayır, şunları söyledi:

"Biz hiç kimseden sakınmayız, hesabı Allah'a vermişiz kuldan korksaydık ortaya çıkmazdık. Dediler ki 'yarın bir gün sizi ezerler' Kim ezermiş yahu gelsinler, hapishaneler zaten bizim ikinci yurdumuz. Sıkıntı yok onlar düşünsünler. Şehit olmayı göze almış, şehitliği en büyük kazanç sayan inancın temsilcisiyiz. Kim ki bize karşı gelsin. Üç gün önce Muhsin başkanın mahkemesindeyiz. Birileri oyun oynamaya devam ediyor. Yüce Türk milleti duysun Kahramanmaraş'ta görülen davanın hiçbir zaman suikast davası olmadığını esasa ilişkin bir dava olmadığını milletimiz duysun. Görülen dava hırsızlık davası. Koskoca helikopteri düşürmüşler sonra da çıkmışlar davayı hırsızlıktan açmışlar. Helikopterden alet, edevat çalanları hırsızlık iddiası ile mahkemeye çıkarıyorlar. Böyle bir davada olay yerinde bir şey alındığında delil karartmaktır. Örgütlü üstünü örtmektir. İşte o hırsızlıktan savcıya bu hafta suç duyurusunda bulunup mahkemeye vereceğiz.

Birileri partiyi kazanç haline getirip oradan kendisine kazanç kapısı da açmış olabilir... Bunu değiştirecek olanlar kim var? Hesabı olmayan, Muhsin başkanın arkadaşları değiştirebilir... Bir hırsızlık davası 15 yıl devam eder mi? Ey dava arkadaşlarım ey yüce Türk milleti bir hırsızlık davası 15 yıl devam ediyor hala sonuç Yok. Muhsin Yazıcıoğlu öldürülüyor hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Sayın Cumhurbaşkanı 'kaza' diyor. Nasıl kaza olduğunu çık anlat. Çık anlat da göreyim bakayım.

"CUMHURBAŞKANI, MASAL KAHRAMANI OLMAKTAN VAZGEÇ"

Sayın Cumhurbaşkanı masal kahramanı olmaktan vazgeç. Masal kahramanları bu ülkeyi nereye götürdü. 22 yıl sonra dönüp bana milletimizin gözünün içine baka baka 'Ben enflasyonu indireceğim, hayat pahalılığını sona erdireceğim adalet sağlayacağım' dersen ben de derim ki bizimle dalga geçme aklımızla oynama artık, yeter. Türkiye'nin iktidar ve muhalefet problemi vardır...

"YÜCE ALLAH'I SUÇLUYORLAR"

Bizim belediyecilik anlayışımızda şu an cari olan hiçbir şey yer almayacaktır. Depremden ötürü etkilenmiş bir insanız. Birçok il harap oldu. Orada 20 güne yakın arabada yatarak kardeşlerimize, akrabalarımıza yardımcı olmak istedim. İlk üç gün hiç kimse yoktu. Kızı ve iki torunu enkazın altında olan yeğenim bana dedi ki 'Amca devlet bu kadar mı uzaktı bize. Hiç olmazsa çocuğumun biri kalsaydı' dedi. Bu feryadı duymayan yerel yönetimlerin topluma vereceği ne olabilir? 23 imzadan geçtikten sonra insanlara ruhsat veriyorlar, 'gidin evinize oturun' diye. Bu kadar ev yıkıldı 23 imzanın sahibi ortada yok. İmar affını çıkaranların hiçbiri ortada yok. Kim sorumlu takdir, kader... Yüce Allah'ı suçluyorlar, Kendilerini suçlamıyorlar.

Türkiye'de ilk Milli Yol Partisi belediyeleri bünyesinde 'ayna meclisleri' kuruyor. Şehrin, ilçenin veya kasabanın muhalifleri kimse ilçe başkanları veya il başkanlarını karşımıza alacağız 'kardeşim buyur bizi eleştir, biz sizden nemalanmak istiyoruz, eksiğimizi düzeltelim, bizi eleştir' diyeceğiz... Türkiye'de ilk kez bir şey daha yapıyoruz. Elektriğini ve suyunu, suyu da yağmur suyundan elde eden şehirler ve siteler kuracağız. Artık köylerde büyükşehir yasasını kaldıracağız köylere iade edeceğiz."