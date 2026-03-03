(İSTANBUL) - A Erkek Milli Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki dördüncü maçında Sırbistan'ı mağlup ederek 2. turu garantiledi.
Milliler, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Sırbistan'ı 94-86 yenerek grupta 4'te 4 yaptı.
Bu sonuçla C Grubu'nda namağlup yoluna devam eden Türkiye, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nde 2. tur biletini aldı.
Son Dakika › Güncel › Milliler Sırbistan'ı Yenerek 2. Turu Garantiledi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?