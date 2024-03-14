Milliyetçi Hekimler Derneği İftarında Doktorlar Bir Araya Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Milliyetçi Hekimler Derneği İftarında Doktorlar Bir Araya Geldi

Milliyetçi Hekimler Derneği İftarında Doktorlar Bir Araya Geldi

14 Mart Tıp Bayramı'nda düzenlenen iftarda, Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde bir araya gelen doktorlar, İstanbul Tabip Odası Başkanlığı seçimine aday olan Prof. Dr. Salih Aydın ve Dr. Ahmet Erçek'in de katılımıyla birlikte, hekimlerin sandığa gitmelerini istedi.

14.03.2024 21:17  Güncelleme: 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milliyetçi Hekimler Derneğince 14 Mart Tıp Bayramı'nda düzenlenen iftarda doktorlar bir araya geldi.

Zeytinburnu'ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisi'nde düzenlenen iftar programına, dernek üyelerinin yanı sıra 5 Mayıs'ta yapılacak İstanbul Tabip Odası Başkanlığı seçiminde aday olan Prof. Dr. Salih Aydın ile Dr. Ahmet Erçek de katıldı.

Seçimlerde Değişim Grubu'nun desteklediği Dr. Ahmet Erçek, bu yarışın centilmence olacağını belirterek "Amacımız hekimlerin menfaatlerini korumak. Bu nedenle bütün meslektaşlarımdan 5 Mayıs'ta sandığa gelmelerini istirham ediyorum." dedi.

Türk Hekimler Birliğinin desteklediği aday Prof. Dr. Salih Aydın da hekimlerin oylamaya katılmasını istedi.

Kaynak: AA

İstanbul Tabip Odası, Tıp Bayramı, Salih Aydın, 14 Mart, Sağlık, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milliyetçi Hekimler Derneği İftarında Doktorlar Bir Araya Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde ziyaretlerde bulundu
    21:54 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde ziyaretlerde bulundu

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 19 Mayıs ilçesinde Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Karaaslan, burada Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Fatih Seven ile görüşerek seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Karaaslan, Cumhur İttifakı adaylarının birlikteliklerinden aldıkları güçle sahada aktif olduklarını ve sadece seçim dönemlerine sıkışmayan bir anlayışı temsil ettiklerini belirtti. Ayrıca, 19 Mayıs ilçesinin şanslı olduğunu ve Osman Topaloğlu'nun sürekli halkla bir arada olduğunu ve sorunları dinleyip çözüm üretmeye çalıştığını ifade etti.

  • Kayseri'de silahla oynarken kendini yaralayan genç hastaneye kaldırıldı
    21:53 Kayseri'de silahla oynarken kendini yaralayan genç hastaneye kaldırıldı

    Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir genç, babasına ait olduğu öğrenilen silahla oynarken kazara yaralandı. Yaralı genç, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı ve gençin hayati tehlikesi olduğu belirtildi.

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam coğrafyalarındaki zulümlere son verme çağrısı yaptı
    21:49 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam coğrafyalarındaki zulümlere son verme çağrısı yaptı

    Erbaş, İslam ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Gazze, Kudüs, Doğu Türkistan ve dünyanın farklı bölgelerindeki mazlum ve mağdur insanların kurtuluşunun Müslümanların vahdetine bağlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, yeni bir uluslararası inisiyatife ihtiyaç olduğunu belirterek, dünyanın yeni bir hukuk ve ahlakın inşasına muhtaç olduğunu ifade etti.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Uygun Fiyatlı Et Satışı Yapıyor
    21:49 Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Uygun Fiyatlı Et Satışı Yapıyor

    Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca sürecek uygun fiyatlı et satış uygulamasına Başkentliler yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Üçüncü gününde toplam 5 ton 279 kilogram et satıldı.

  • Akhisar Belediye Başkanı Sağlık Emekçilerini Unutmadı
    21:49 Akhisar Belediye Başkanı Sağlık Emekçilerini Unutmadı

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 14 Mart Tıp Bayramı'nda ilçedeki hastane ve sağlık ocaklarında görev yapan sağlık emekçilerini çiçek hediye ederek kutladı. Başkan Dutlulu, yeni devlet hastanesi için destek sözü verdi.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Katalog Suçlar Kapsamına Aldık
    21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Katalog Suçlar Kapsamına Aldık

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı İftar Programı'nda yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına şiddeti katalog suçlar kapsamına aldıklarını belirtti. Erdoğan, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmasına müsamahalarının olmadığını ve görevlerini huzur ve güven içinde yerine getirebilmeleri için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.


20:14 Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi Küfürlü paylaşım, Zafer Partili büyükşehir adayını çılgına çevirdi
20:10 Bakan Şimşek’in ağzından verilen “ÖTV ve KDV’de artış olacak“ iddiası asılsız çıktı Bakan Şimşek'in ağzından verilen "ÖTV ve KDV'de artış olacak" iddiası asılsız çıktı
20:00 Canlı anlatım Fenerbahçe çok baskılı oynuyor Canlı anlatım! Fenerbahçe çok baskılı oynuyor
18:07 14 Mayıs’ı bilen şirketin anketi İşte İstanbul’un 7 ilçesinde son durum 14 Mayıs'ı bilen şirketin anketi! İşte İstanbul'un 7 ilçesinde son durum
17:37 Çocuklarının babası kuzeni çıktı İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri Çocuklarının babası kuzeni çıktı! İşte 12 yıl boyunca aldatılan adamın ilk sözleri
19:14 Adana’da “fazla yolcu“ kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı Adana'da "fazla yolcu" kavgası kamerada: Şoför sopayla saldırdı
19:06 Eylem Tok ve oğlunu ABD’de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum Eylem Tok ve oğlunu ABD'de fotoğraflayan kişi konuştu: Kanıma dokundu, şok oldum
17:59 Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu Sadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
17:59 Eyüpsultan’daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.’nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana ’Havalimanına sür’ dedi Eyüpsultan'daki kaza sonrası tutuklanan Ayşe Ceren S.'nin ifadesi ortaya çıktı: Eylem Hanım bana 'Havalimanına sür' dedi
17:57 Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti Hakemin kararlarına dayanamayan antrenör, takımını sahadan çekti
17:49 SpaceX starship roketi, Teksas’tan üçüncü test için fırlatıldı SpaceX starship roketi, Teksas'tan üçüncü test için fırlatıldı
17:14 Pitbull köpeği Şila’yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı Pitbull köpeği Şila'yı öldüren sanığın cezasında artırım yapılarak 4 yıla çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 21:54:38. #1.11#
SON DAKİKA: Milliyetçi Hekimler Derneği İftarında Doktorlar Bir Araya Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement