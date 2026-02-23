Milyarder Epstein'in Bağlantılısı Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyarder Epstein'in Bağlantılısı Gözaltında

23.02.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Büyükelçi Mandelson, kamu görevi suistimali şüphesiyle gözaltına alındı. Epstein ile ilişkisi tartışılıyor.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları bulunan İngiltere'nin eski Washington Büyükelçisi Peter Mandelson, kamu görevini kötüye kullanmak şüphesiyle gözaltına alındı.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, polis memurlarının, kamu görevinde suistimal şüphesiyle 72 yaşındaki bir erkeği gözaltına aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu kişi, 23 Şubat Pazartesi günü Camden'da bir adreste gözaltına alındı ve sorgu için Londra'daki bir polis karakoluna götürüldü. Bu gözaltı, Wiltshire ve Camden bölgelerindeki iki adreste yapılan arama emirlerinin ardından gerçekleşti." denildi.

Eski Büyükelçi Mandelson'ın, polis memurları tarafından başkent Londra'daki evinden götürülürken görüldüğü görüntüler basına yansıdı.

Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliği görevine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "en iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.

Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Peter Mandelson, geçen hafta İşçi Partisi üyeliğinden, dün de Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Kamu, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milyarder Epstein'in Bağlantılısı Gözaltında - Son Dakika

Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda

21:19
Cüneyt Özdemir, Meksika’da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor
20:44
Epstein soruşturmasında İngiltere’nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
Epstein soruşturmasında İngiltere'nin eski ABD Büyükelçisi tutuklandı
20:38
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
Masumiyet Müzesi Dizisi, Müzeye İlgiyi Artırdı
19:54
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı
19:31
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi
İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi
19:01
Canlı anlatım: 9011’de beraberlik geldi
Canlı anlatım: 90+11'de beraberlik geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 22:11:06. #.0.5#
SON DAKİKA: Milyarder Epstein'in Bağlantılısı Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.