Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı - Son Dakika
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Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı

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Bursa'da şehir merkezinde üstü açık lüks spor aracıyla seyahat eden bir sürücü, yağmurun başlamasıyla birlikte açılır tavanı kapatmak yerine şemsiyesiyle yola devam etti. O anlar kameraya yansıdı.

02.04.2025 20:56
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Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan sürücü aracının açılır tavanını kapatamayınca yan koltukta oturan arkadaşı yağmurdan korunmak için farklı bir yönteme başvurdu.

Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı

ÜSTÜ AÇIK ARABASINDA YAĞMURDAN KORUNMAK İÇİN ŞEMSİYE AÇTI

Şemsiye açarak seyahat eden sürücü ve arkadaşı, yoldan geçen diğer sürücüler ve yayalar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Bazı vatandaşlar, sürücünün bu cesur ve eğlenceli hareketine gülerek tepki verirken, kimisi de o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı
Kaynak: İHA

Güncel, Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Alperen Babür:
    vay beee çok ilginç ve çok önemli bir haber, çok etkilendim, şemsiye açmasaydı, yolcular ıslansaydı… düşünmek istemiyorum çok fena (sizin yaptığınız haberin içine…) 17 1 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    İBB nin yolsuzluğu saklama çabası 9 4 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Hep bozuk tavuk döner yüzünden ?? 2 0 Yanıtla
  • 78908900:
    O araçın döşemeleri ,gösterge gurubu ıslanır su alırsa ,O şemsiyeyi seviste kıçında ters açarlar . 1 1 Yanıtla
  • Ers Çky:
    paranla rezil olmak adlı çalışma 1 0 Yanıtla
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