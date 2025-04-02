Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan sürücü aracının açılır tavanını kapatamayınca yan koltukta oturan arkadaşı yağmurdan korunmak için farklı bir yönteme başvurdu.
Şemsiye açarak seyahat eden sürücü ve arkadaşı, yoldan geçen diğer sürücüler ve yayalar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Bazı vatandaşlar, sürücünün bu cesur ve eğlenceli hareketine gülerek tepki verirken, kimisi de o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
Son Dakika › Güncel › Milyonluk arabada ıslanmamak için şemsiye açtı - Son Dakika
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