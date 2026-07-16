Minibüs Durağı Başkanı Öldürüldü: 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Minibüs Durağı Başkanı Öldürüldü: 10 Şüpheli Tutuklandı

Minibüs Durağı Başkanı Öldürüldü: 10 Şüpheli Tutuklandı
16.07.2026 16:41
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Afyonkarahisar'da minibüs durağında Osman Bulaş, pompalı tüfekle vuruldu; 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR'da minibüs durağında durak başkanı Osman Bulaş'ın (43) pompalı tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Olay, 13 Temmuz saat 09.00 sıralarında Dörtyol Mahallesi'ndeki İl Özel İdare Kampüsü arkasında bulunan Afyonkarahisar Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na bağlı Uydukent Durak Başkanlığı'na ait konteynerde meydana geldi. İddiaya göre; cezaevinden çıkan S.K., Osman Bulaş'ın durak başkanı olduğu minibüs hattında çalışmak istedi. Bulaş'ın gerekli şartları taşımadığı gerekçesiyle S.K.'nin talebini reddetmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında pompalı tüfekle ateş açılan ateşte Bulaş vuruldu. Yaşanan arbedede minibüs şoförü İ.Ç. (38) de yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde, Osman Bulaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan minibüs şoförü ise ambulansla götürüldüğü hastanede tedaviye alındı.

2 POMPALI TÜFEK VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mobese kayıtları, plaka tanıma sistemleri ve saha çalışmaları ile kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Pompalı tüfekle ateş açtığı belirlenen Y.B., Ataköy Mahallesi'nde kaçmaya çalışırken yakalandı. Operasyon kapsamında S.K. ve Y.B.'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 2 pompalı tüfek, tabanca, bıçak, 9.19 mm çapında 87 fişek ve 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Polis merkezindeki sorguları tamamlanan 18 şüpheli, dün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Afyon, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüs Durağı Başkanı Öldürüldü: 10 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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