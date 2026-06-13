Muş'un Bulanık ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bulanık-Ahlat kara yolunun Güllüova Mahallesi yakınlarında, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir minibüs ile Mustafa Yıldız'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mustafa Yıldız ile motosikletteki yolcu, Bulanık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yıldız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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