Minibüs Tıra Çarptı: 11 Yaralı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen, tarım işçilerini taşıyan 49 J 1148 plakalı minibüs, Malatya-Elazığ kara yolunun 20. kilometresinde, sürücüsü belirlenemeyen 44 KG 111 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan biri ağır 11 kişi, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.