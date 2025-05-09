Minibüsle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Y.Ö'nün kullandığı 03 AGU 606 plakalı minibüs ile Mehmet Cihan Günay idaresindeki 32 UC 528 plakalı motosiklet, 19 Mayıs Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Uluborlu Devlet Hastanesine kaldırılan Günay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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