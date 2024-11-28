Minik Fırçalar Projesiyle Yetenekli Öğrenciler Keşfedilecek - Son Dakika
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Minik Fırçalar Projesiyle Yetenekli Öğrenciler Keşfedilecek

Minik Fırçalar Projesiyle Yetenekli Öğrenciler Keşfedilecek

Suluova'da 'Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi' ile yetenekli öğrenciler keşfedilecek.

28.11.2024 13:16
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Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, "Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi" kapsamında yetenekli öğrencileri keşfetmeyi hedeflediklerini söyledi.

Davu, yaptığı açıklamada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında "Minik Fırçalar Büyük Hayaller Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilere estetik bakış açısı, çok yönlü gelişimlerini desteklemek, resim alanında yetenekli öğrencileri keşfetmek ve bu öğrencilerin gelişimlerine olanak sağlayacak öğrenme ortamları oluşturmanın amaçlandığını anlatan Davu, "Proje, ilkokul 3. sınıftaki 630 öğrenciyi kapsıyor. Kasım ve aralık aylarında uygulanan proje süreci yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, sonrasında resim performans aşaması, devamında seçilen yetenekli öğrenciler için kurs planlaması ve bu öğrencilerin çizim ve resim alanlarında kurs almaları şeklinde alacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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