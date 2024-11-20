Minik Öğrencilerden Çocuk Hakları İçin Ziyaret

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(İSTANBUL) - Yuvamız Bayrampaşa Çocuk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören çocuklar, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde pankartlarla Bayrampaşa Belediyesi'ni ziyaret ederek, çocuk haklarına dikkati çekti.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, Bayrampaşa'da miniklerle kutlandı. Yuvamız Bayrampaşa Çocuk Eğitim Merkezi öğrencileri, öğretmenlerinin gözetiminde, pankartlarla belediye binasına gelerek çocuk haklarına vurgu yaptı. Çocukları burada belediye bürokratları karşıladı. Ziyarette taleplerini ileten miniklere çikolata ikram edildi ve Türk bayraklı balonlar verildi.