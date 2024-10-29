Minik Yusuf'un Ölümüne Neden Olan Sürücüye Dava - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Minik Yusuf'un Ölümüne Neden Olan Sürücüye Dava

Osmangazi'de kaykay yapan 10 yaşındaki Yusuf'a çarpıp kaçan sürücü hakkında dava açıldı.

29.10.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaykayıyla evinin karşısındaki oyun parkına giden 10 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçarak ölümüne neden olan sanık hakkında dava açıldı.

Yunuseli Mahallesi 232. Sokak'ta 8 Eylül'de kaykay süren 10 yaşındaki Yusuf Çakır'a, Özcan S'nin 16 S 4079 plakalı servis minibüsüyle çarparak kaçmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

İddianamede, olay tarihinde alınan bilirkişi raporuna göre sanığın kusurlu olduğunun anlaşıldığı, kaykayla kayan Çakır'a dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarparak ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi.

Sanığın, aracıyla seyir halindeyken sokağa dönüş yaptığı sırada sağ arka tekerde sarsıntı hissettiğini, sağ aynaya bakınca yerde yatan bir çocuk gördüğünü, aşağı indiğinde çocuğu kanlar içinde gördüğü için panikleyip korktuğunu ve aracına binerek olay yerinden uzaklaştığına yönelik beyanları iddianamede yer aldı.

Olay yerinden kaçan Özcan S'nin alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vererek üstüne atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olay

Yunuseli Mahallesi 232. Sokak'ta 8 Eylül'de akşam saatlerinde kaykay süren 10 yaşındaki Yusuf Çakır'a, Özcan S. idaresindeki 16 S 4079 plakalı servis minibüsü çarptıktan sonra kaçmıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Yusuf Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yusuf Çakır'ın cenazesi Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'na defnedilmişti.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçan sürücünün Özcan S. olduğu belirlenmişti.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Osmangazi, Mahkeme, 3-sayfa, Güncel, bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minik Yusuf'un Ölümüne Neden Olan Sürücüye Dava - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 03:12:00. #1.12#
SON DAKİKA: Minik Yusuf'un Ölümüne Neden Olan Sürücüye Dava - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.