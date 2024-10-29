Minik Yusuf'un Ölümüne Neden Olan Sürücüye Dava

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaykayıyla evinin karşısındaki oyun parkına giden 10 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçarak ölümüne neden olan sanık hakkında dava açıldı.

Yunuseli Mahallesi 232. Sokak'ta 8 Eylül'de kaykay süren 10 yaşındaki Yusuf Çakır'a, Özcan S'nin 16 S 4079 plakalı servis minibüsüyle çarparak kaçmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

İddianamede, olay tarihinde alınan bilirkişi raporuna göre sanığın kusurlu olduğunun anlaşıldığı, kaykayla kayan Çakır'a dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu çarparak ölümüne sebebiyet verdiği belirtildi.

Sanığın, aracıyla seyir halindeyken sokağa dönüş yaptığı sırada sağ arka tekerde sarsıntı hissettiğini, sağ aynaya bakınca yerde yatan bir çocuk gördüğünü, aşağı indiğinde çocuğu kanlar içinde gördüğü için panikleyip korktuğunu ve aracına binerek olay yerinden uzaklaştığına yönelik beyanları iddianamede yer aldı.

Olay yerinden kaçan Özcan S'nin alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet vererek üstüne atılı suçu işlediği belirtilen iddianamede, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanığın Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Olay

Yunuseli Mahallesi 232. Sokak'ta 8 Eylül'de akşam saatlerinde kaykay süren 10 yaşındaki Yusuf Çakır'a, Özcan S. idaresindeki 16 S 4079 plakalı servis minibüsü çarptıktan sonra kaçmıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

İlk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine kaldırılan Yusuf Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şahin Yılmaz İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yusuf Çakır'ın cenazesi Yunuseli Hüseyin Kanalıcı Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Yunuseli Mezarlığı'na defnedilmişti.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada kaçan sürücünün Özcan S. olduğu belirlenmişti.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan S, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.