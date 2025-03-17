Miniklerden Büyükleri Ziyaret: Sevgi ve Saygı Etkinliği

(BURSA) - Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minikler, Kurşunlu Bayram Demir Yaşlı Konukevi'ndeki büyükleri ziyaret etti.

Gemlik Belediyesi Uğur Böcekleri Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minikler, yine belediyeye ait Kurşunlu Bayram Demir Yaşlı Konukevi'ndeki büyükleri ziyaret etti. 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılar Haftası kapsamında gerçekleşen etkinlikte minikler, büyüklerine hediyeler ve atıştırmalıklar ikram etti. Büyüklerin hayat tecrübelerini dinleyen çocuklar, onlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi.

"Bu tür etkinlikleri sürdürecek"

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, toplumun tüm kesimlerini bir araya getiren projelere önem verdiklerini belirterek, "Büyüklerimiz bizim en kıymetli değerlerimiz. Onların tecrübeleri, bizler için yol gösterici ve ilham verici. Miniklerimizin büyüklerimizle bir araya gelerek sevgi, saygı ve paylaşımı öğrenmesi bizim için çok kıymetli. Bu tür etkinlikleri sürdürecek, her yaştan hemşehrimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.