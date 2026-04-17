Bandırma'da Miniklerden Etkileyici Performans

(BALIKESİR) - Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, belediyeye bağlı Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevleri'nde eğitim gören miniklerin büyük bir heyecanla hazırladığı English Children's Theatre Show etkinliğine katıldı. Miniklerin sahne performansları, hem ailelerini hem de katılımcıları duygulandırdı.

Bandırma Belediyesi'nin çocukların hem sosyal hem de akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği projeler arasında yer alan Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Gündüz Bakımevleri, önemli bir etkinliğe imza attı. miniklerin İngilizce becerilerini geliştirmelerine katkı sağlarken, aynı zamanda sahne sanatlarına olan ilgilerini artırmayı hedefleyen English Children's Theatre Show etkinliği, izleyenleri hayran bıraktı.

Başkan Mirza, etkinliğe katılarak miniklerin heyecanına ortak oldu. Mirza, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuz. Onların başarıları, bize geleceğe dair umut veriyor. Her zaman yanlarındayız" dedi.

Çocukların sergiledikleri sahne performanslarına hayranlığını dile getiren Mirza, "Sahnedeki özgüvenleri, enerjileri ve gözlerindeki ışıltı bizlere bir kez daha gösterdi ki; doğru imkanlar sunulduğunda çocuklarımız her şeyi başarabilir" diye konuştu.