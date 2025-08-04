Mir Kalesi'nde Güvenlik ve Koruma Çalışmaları

Hakkari'nin önemli simgelerinden biri olan Mir Kalesi'nin çevresindeki riskli bölgelerde başlatılan ıslah çalışmaları kapsamında, kaya temizliği, çelik ağ uygulamaları ve sabitleme işlemleri yapılıyor.

Hakkari Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, hem çevre güvenliğinin sağlanması hem de kalenin tarihi dokusunun korunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Dağgöl Mahallesi'nde bulunan 3 bin 706 metrekarelik alana kurulu kalenin etrafındaki sarp yamaçlar 6 kişilik dağcı ekip tarafından yüksek dayanıklılığa sahip çelik halatlı ağlarla kaplanıyor. 70 metre yüksekliğe çıkan dağcılar, çelik halat ve halka ağları birbirine geçirerek sabitleme işlemini gerçekleştiriyor.

Toplamda 20 bin metrekarelik bir alanda yürütülecek kaya ıslahı kapsamında, 80 metrelik vinç yardımıyla çelik tel ağlar dağ yamacına monte ediliyor.

Kalenin batı cephesindeki çalışmaları tamamlayan ekipler, proje kapsamında düşebilecek kayaları engellemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.