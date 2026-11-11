Mirziyoyeva Paris'te Macron'la savunma ve yapay zekada stratejik ortaklığı görüştü - Son Dakika
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Mirziyoyeva Paris'te Macron'la savunma ve yapay zekada stratejik ortaklığı görüştü

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Mirziyoyeva Paris\'te Macron\'la savunma ve yapay zekada stratejik ortaklığı görüştü
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Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile savunma, güvenlik, yapay zeka ve ekonomi alanlarında stratejik ortaklığı görüştü. Mirziyoyeva, Macron'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in selamlarını iletti.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile savunma, güvenlik, yapay zeka ve ekonomi başta olmak üzere çeşitli alanlarda stratejik ortaklığın geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Mirziyoyeva, Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Mirziyoyeva, Macron'a Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in selamlarını ilettiğini belirtti.

Mirziyoyeva, "Görüşmede; savunma, güvenlik, siber teknolojiler ve yapay zekadan büyük ekonomik ve insani projelere kadar geniş bir yelpazede stratejik ortaklığımızın geliştirilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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