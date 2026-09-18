Mısır 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirdi, 13-15'e güvenli mod uygulayacak - Son Dakika
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Mısır 13 yaş altına sosyal medya yasağı getirdi, 13-15'e güvenli mod uygulayacak

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Mısır'da Medya Düzenleme Yüksek Konseyi ile Ulusal Telekomünikasyon Düzenleme Kurumunun kararıyla 13 yaşından küçük çocuklar sosyal medya hesabı açamayacak. 13-15 yaş arası kullanıcılar hesap açabilecek ancak Güvenli Mod otomatik ve zorunlu devreye girecek.

Mısır'da, Medya Düzenleme Yüksek Konseyi (SCMR) ile Ulusal Telekomünikasyon Düzenleme Kurumunun (NTRA) aldığı kararla 13 ve 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeye gidildi.

Mısır basınında yayımlanan haberlere göre, Mısır hükümeti çocuk ve gençleri sosyal medya platformlarının oluşturabileceği risklerden korumak amacıyla yeni düzenlemeler getirdi.

Kararın, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin çocukları ve gençleri sosyal medya platformlarının oluşturduğu risklerden ve kötüye kullanımdan korumaya yönelik tedbirlerin uygulanması yönündeki talimatları doğrultusunda alındığı belirtildi.

Mısır Bakanlar Kurulunun konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni düzenleme ile birlikte sosyal medya platformlarının 13 yaşından küçük çocuklar için bağımsız kişisel hesap oluşturamayacağı, etkinleştiremeyeceği veya kullanıma sunamayacağı" ifade edildi.

Yeni düzenlemelerle birlikte 13-15 yaş arasındaki kullanıcılar sosyal medya hesabı oluşturabilecek ancak hesap oluşturmaları halinde "Güvenli Mod" otomatik ve zorunlu olarak devreye alınacak.

Düzenleme kapsamında platformların kullanıcıların yaşını doğrulamak, yaş sınırını aşmaya yönelik girişimleri engellemek ve yaş doğrulama sırasında toplanan kişisel verileri asgari düzeyde tutmak için gerekli tedbirleri alması gerekecek.

Mısır'ın ilgili kurumları, sosyal medya platformlarına kararda belirtilen şartları uygulamaya koymaları için 3 ay süre verirken, kararın kendilerine bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde teknik ve operasyonel tedbirleri içeren bir uygulama planı sunmalarını istedi.

Dünya genelinde benzer düzenlemeler getiriliyor

Düzenleme, dünya genelinde çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik tedbirlerin artırıldığı bir dönemde geldi.

Son dönemlerde reşit olmayanların sosyal medya kullanımı, ülkelerin gündeminde yer alırken, dünya genelinde 20 civarında ülke çocukların sosyal medyaya erişimine yönelik düzenlemeler yaptı veya yapacağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de 16 Eylül Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin 13 yaşından küçük çocukların sosyal medya kullanımını yasaklamayı ve 15 yaşına kadar yalnızca sınırlı ve gözetimli erişime izin vermeyi planladığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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