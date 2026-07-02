Mısır Çarşısı'nda Yangın

Mısır Çarşısı'nda, baharat satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih'te bulunan tarihi çarşıdaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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