Mısır, Cezayir ve Tunus'tan Libya'ya Seçim Çağrısı

21.05.2026 18:16
Üç ülke, Libya'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin bir an önce yapılmasını istedi.

Mısır, Cezayir ve Tunus, Libya'da eş zamanlı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin en kısa zamanda yapılması çağrısında bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed en-Nefti ve Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın katılımıyla Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen "Libya'ya Komşu Ülkeler Üçlü Mekanizması" toplantısının ardından ortak açıklama yapıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Libya'daki siyasi sürecin ilerletilmesinin önemine vurgu yapılan açıklamada, Libya'da eş zamanlı cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin hızla yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Libya'daki tüm taraflara gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaları ve ulusal çıkarları öncelemeleri çağrısı yapılarak, ülkede yaşanan şiddet olayları ve siyasi suikastlara ilişkin endişe duyulduğu dile getirildi.

Libya'daki siyasi sürecin "Libyalılar öncülüğünde ve Libyalılar arasında" yürütülmesi gerektiği belirtilen açıklamada, çözümün ülkenin egemenliği ve birliğini koruyacak şekilde tüm kesimlerin uzlaşısına dayanması gerektiği ifade edildi.

Ortak açıklamada ayrıca, siyasi çözümün yalnızca güvenlik ve siyasi boyutlarla sınırlı kalmaması, ekonomik ve sosyal alanları da içeren kapsamlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği kaydedildi.

Üç ülkenin, "Libya'daki krizin uzamasına neden olduğu gerekçesiyle her türlü dış müdahaleyi reddettiği" vurgulanan açıklamada, BM destekli Ortak Askeri Komite 5+5'in ateşkesin korunmasına yönelik çalışmalarının desteklendiği yinelendi.

Açıklamada, "Libya'daki tüm yabancı güçler, yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin belirli bir takvim çerçevesinde ülkeden çekilmesi" çağrısı da yapıldı.

Bir sonraki üçlü mekanizma toplantısının Cezayir'de yapılacağı, tarihin ise diplomatik kanallar aracılığıyla belirleneceği bildirildi.

Libya'da, başkent Trablus merkezli ve uluslararası toplum tarafından tanınan Abdulhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti ile Bingazi merkezli Usame Hammad hükümeti arasında siyasi bölünmüşlük devam ediyor.

BM, ülkede cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesi ve devlet kurumlarının yeniden birleştirilmesi amacıyla, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi için uzun süredir çalışmalar yürütüyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

