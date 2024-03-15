Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'de ateşkes sağlanmasını temenni ediyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "birkaç gün içinde" Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanmasını temenni ettiğini belirtti.
Mısır resmi ajansı MENA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire'deki Polis Akademisi'nde yaptığı konuşmada, "Mısır, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ndeki masum sivillerin 5 ayı aşkın süredir devam eden savaş belasından kurtarılması için her türlü çabayı gösteriyor." dedi.
"Gazze'de yakında ateşkese varılmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullanan Sisi, "Refah'ın (Gazze Şeridi'nin güneyi) işgal edilmesi ve savaşın genişletilmesi tehlikesi" konusunda da uyardı.
Sisi, ayrıca Gazze'ye yardım girişinin engellenmesine karşı olduklarını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki masum sivillere karşı gıdanın silah olarak kullanılmaması çağrısında bulundu.
Mısır Cumhurbaşkanı, Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamak için günlük binlerce ton yardıma ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.
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