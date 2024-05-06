Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: İsrail ve Hamas arasında olumlu gelişmeler yaşanıyor

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, İsrail ile Hamas arasında Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerde "olumlu gelişmeler" yaşandığını bildirdi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, X hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde kapsamlı bir ateşkes sağlanmasına yönelik mevcut müzakerelerde yaşanan olumlu gelişmeleri yakından takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sisi, "Filistin halkının yaşadığı insani trajedinin sona ermesi ve (iki taraf arasında) tutuklu ve esirlerin değiştirilmesinin tamamlanmasına yol açacak bir anlaşmaya varılması için tüm taraflara daha fazla çaba göstermeleri" çağrısında bulundu.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu sabah yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Refah'ın doğusunda boşaltılması istenen bölgede yaklaşık 100 bin Filistinli ikamet ediyordu.

İsrail ordusunun Refah'a karadan da saldırı başlatacağı endişesiyle bölgenin doğusunda zorunlu göç başladı.

İsrail ordusunun tahliye edilmesini talep ettiği bölge, Gazze'ye insani yardımların girişinde ana geçiş noktası olan ve Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yurt dışına seyahat etmek için kullandıkları tek geçiş noktası olan Mısır sınırındaki Refah sınır kapısını da içeriyor.