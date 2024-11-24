Mısır'da 716 Kişi Terör Listesinden Çıkarıldı

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Mısır'da daha önce adları listede yer alan 716 kişinin terör listesinden çıkarıldığı açıklandı.

Mısır Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, bu adımın "devletin terör örgütleri ve teröristler listesinde yer alan kişilerin konumunu gözden geçirme çabaları çerçevesinde" atıldığı belirtildi.

Açıklamada güvenlik makamlarının, terörist faaliyetleri sona erdiği kanıtlanan kişilerin bu listeden çıkarılmasına hazırlık amacıyla kişi ve örgütlerin faaliyetlerini belirlemek üzere soruşturmalar yürütmekle görevlendirildiği aktarıldı.

Söz konusu kişi ve örgütlere dair detay verilmeyen açıklamada, 716 kişinin adının devlet ve kurumlarına karşı yasa dışı faaliyetlerini durdurduğuna dair güvenlik makamlarından onay geldiği, buna göre terör listelerinden isimlerinin çıkarıldığı kaydedildi.