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Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi - Son Dakika
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Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi

Mısır'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üçüncü ve son gününde oy verme işlemi sona erdi. Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra diğer adaylar da yarışıyor. Seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Mısır\'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sona erdi
12.12.2023 - 23:01,
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Mısır'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin üçüncü ve son gününde devam eden oy verme işlemi sona erdi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, ülke genelinde 11 bin 631 seçim komisyonunda oy verme işlemi yerel saatle saat 21: 00'de son buldu.

Yoğun katılım sebebiyle bazı yerlerde seçmenler için ek süreler tanındı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların sayımına geçildi.

Mısır Ulusal Seçim Kurulu Başkanı Hazım Bedevi, dün yaptığı açıklamada, oy kullanma işleminin sorunsuz şekilde sürdüğünü söylemişti.

Halkın seçimlere yoğun katılım gösterdiğine dikkati çeken Bedevi, seçim sürecinin gidişatından ve yüksek katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.

Seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin yanı sıra Mısır Sosyal Demokrat Partisi Genel Başkanı Ferid Zehran, Vefd Partisi Genel Başkanı Abdussened Yemame ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hazım Ömer yarışıyor.

Mısır'daki Cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 bin hakim ve çok sayıda yerel kuruluşun yanı sıra, 14 uluslararası kuruluştan 220 gözlemci eşliğinde düzenleniyor.

Kayıtlı seçmen sayısının 67 milyonu geçtiği Mısır'da, seçim sonuçlarının 18 Aralık'ta açıklanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda, ikinci tur oy verme işlemleri 8-10 Ocak 2024'te gerçekleştirilecek.

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy verme işlemi 27 vilayetteki 11 bin 631 seçim komisyonunda 10 Aralık'ta başlamıştı.

Kaynak: AA
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