Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 30 yıl sonra Tayland'da sanayi temaslarını başlattı - Son Dakika
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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, 30 yıl sonra Tayland'da sanayi temaslarını başlattı

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Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Tayland Sanayi Bakanı Silpa-archa ile sanayi işbirliği ve ortak üretimi görüştü. Yerel kaynaklara göre 30 yıl sonra Tayland'a giden ilk Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Süveyş Kanalı'ndaki yatırım fırsatlarını ve ticaretin geliştirilmesini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Tayland ziyareti kapsamında Tayland Sanayi Bakanı Varawut Silpa-archa ile bir araya gelerek ortak üretim imkanlarını ve iki ülke arasındaki sanayi işbirliğini geliştirme yollarını ele aldı.

Yerel kaynaklara göre Abdulati, 30 yıl aradan sonra Tayland'ı ziyaret eden ilk Mısır Dışişleri Bakanı oldu.

Görüşmede Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nin sunduğu yatırım fırsatları ve iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi ele alındı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamaya göre Abdulati, Taylandlı HI TECH şirketinin Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ndeki ilk Tayland sanayi projesi olan yatırımını takdir ederek farklı sanayi sektörlerinde daha fazla yatırım çekmek için bu deneyimden yararlanılmasının önemini vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret ve yatırım hacminin artırılmasının önemine işaret eden Abdulati, mevcut yatırım ve sanayi fırsatlarının tanıtılması ve iş dünyası temsilcileri arasında yeni ortaklıklar kurulması amacıyla ekonomik ve ticari heyetlerin karşılıklı ziyaretler gerçekleştirmesi gerektiğini belirtti.

Abdulati, kauçuk, petrokimya ve lastik sektörleri başta olmak üzere öncelikli alanlarda ortak üretim fırsatlarının bulunduğunu ifade ederek, Mısır'ın sanayisini yerlileştirme, yerel üretimini ve sanayi ihracatını artırma konusunda Tayland'ın tecrübelerinden yararlanmayı hedeflediğini aktardı.

Tayland Sanayi Bakanı Silpa-archa da ülkesinin Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'nde Mısır ile işbirliğini güçlendirmeye ve farklı sanayi sektörlerinde yeni yatırım ve üretim fırsatlarını araştırmaya ilgi duyduğunu belirtti.

Mısır'ın Afrika, Arap ve Avrupa pazarlarına erişimde önemli bir geçiş kapısı konumunda bulunmasından yararlanmanın önemine dikkati çeken Silpa-archa, bu alandaki işbirliğinin geliştirilmesine açık olduklarını ifade etti.

Abdulati'nin Tayland ziyareti kapsamında Mısır-Tayland Ortak Bakanlar Komitesi'nin üçüncü toplantısının yanı sıra Taylandlı yetkililer ve şirket temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirmesi ve Mısır-Tayland İş Forumu'na katılması planlanıyor.

Kaynak: AA
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