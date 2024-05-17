Mısır Piramitlerinin Gizemi: Nil Nehri\'nin Kayıp Kolu

Güncel

Mısır'da 4 bin yıl önce inşa edilen ve gizemli yapılar olarak tarihe geçen piramitlerin, Nil Nehri'nin "kayıp kolu" sayesinde yapılmış olabileceğine dair bulgulara ulaşıldı.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmada, Mısır'ın başkenti Kahire'nin güney batısında bulunan ünlü Giza piramitleri dahil 31 gizemli yapının inşasında Nil Nehri'nin "kayıp kolunun" büyük rol oynamış olabileceği belirtildi.

ABD Kuzey Carolina Wilmington Üniversitesinin yürüttüğü çalışmada, nehrin Arapçada piramit anlamına gelen Ahramat adı verilen kolunun, piramitleri çevreleyen alanda bulunduğu ifade edildi.

Araştırmacılardan Eman Ghoneim, piramitlerin büyük gizemine ulaşmış olabileceklerini düşündüklerini, inşaat sırasında kullanılan malzemelerin su yoluyla taşındığını bildiklerini ancak bu kanalın tam olarak nerede olduğunu ve boyutunu bulamadıklarını ifade etti.

Uydu, radar, toprak ve coğrafi kayıtların detaylı incelemesinin ardından binlerce yıl önceki kum fırtınaları sonucu yok olan bir nehir koluna ulaştıklarını aktaran Ghoneim, söz konusu su yolunun 4 bin 700-3 bin 700 yıl önce inşa edilmiş Giza piramitleri dahil 31 yapının hemen sınırında bulunduğunu belirtti.

Bu arada, isimlerini dönemin krallarından alan Giza piramitleri, en büyüğü Keops (Kral Khufu), ortanca piramit Kefren (Kral Khafre) ve küçük piramit Mikerinos (Kral Mnkaure) olmak üzere baba, oğul ve torun mezarı olarak ayakta durmaya devam ediyor.

Dünyanın yedi harikasından biri olarak ifade edilen Keops piramidinin de bulunduğu bölge her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.