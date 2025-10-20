Mısır, Sudan'a Destek Sözü Verdi - Son Dakika
Mısır, Sudan'a Destek Sözü Verdi

20.10.2025 12:16
Mısır, Sudan'da istikrar için destek vereceğini açıkladı, ateşkes çabalarına destek sürecek.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Sudan'da istikrarın sağlanmasına desteklerini sürdüreceklerini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Asvan vilayetinde 19-20 Ekim tarihlerinde düzenlenen "Asvan Barış Forumu"nda Sudan Dışişleri Bakanı Muhiddin Salim ile bir araya geldi.

Abdulati, Sudan'daki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ülkesinin Sudan'la dayanışma içinde olduğunu paylaştı.

Sudan'ın istikrar, egemenlik ve toprak bütünlüğüne desteklerini vurgulayan Abdulati, Sudan'da halkın acılarını dindirecek ateşkesin sağlanması için sarf edilen çabalara desteklerini tekrarladı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "Mısır olarak kardeş Sudan'da istikrarı sağlayacak çabalara desteklerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sudan'da 3 yıldır süren çatışmalar

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, 15 Nisan 2023'ten beri sürüyor.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizine sebep olan çatışmalar, ülkenin altyapısı, sağlık, eğitim, ekonomik alanlarında ciddi yıkıma yol açtı.

Çatışmalar nedeniyle 11 milyondan fazla kişi ülke içinde yerinden edilirken, yaklaşık 4 milyon kişi komşu ülkelere geçti.

Sudan ordusu, 20 Mayıs'ta, başkent Hartum'un tamamının kontrolünü sağlarken, HDK, ülkenin batısına yöneldi.

5 eyaletten oluşan Darfur bölgesinin 4'ünü kontrol eden HDK, son eyalet olan Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'i 1 yılı aşkın süredir kuşatıyor. Ordu ve müttefik güçler ise şehri savunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Sudan, Mısır, Son Dakika

