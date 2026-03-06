Mısır ve ABD'nin Stratejik Görüşmesi

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra bölgesel gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdulati, ABD'li mevkidaşı Rubio ile dün telefonda görüştü.

Görüşmede, Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra bölgede tırmanan gerilim ve çatışmaların genişlemesi ve diğer gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Mısırlı Bakan Abdulati görüşmede, bölgenin tüm halkları için ağır sonuçlar doğurabilecek yeni bir şiddet ve çatışma döngüsüne sürüklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Abdulati ayrıca İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılması girişimi, Körfez ülkeleri, Ürdün, Irak ve Azerbaycan'ın hedef alınmasını Mısır'ın kesin bir dille kınadığını ve reddettiğini söyledi.

Abdülati, dost ve kardeş ülkelerin güvenliği ve egemenliğine yönelik saldırılar için hiçbir gerekçe olamayacağını belirterek, şiddet sarmalının devam etmesi ve çatışmaların genişlemesinin bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit edeceği uyarısında bulundu.

Bakan Abdulati, bölgenin istikrarının korunması ve uluslararası deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması için bölgesel ve uluslararası koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki gelişmelere de değinen Abdulati, 19 Şubat'ta Washington'da düzenlenen Barış Konseyi'nin ilk toplantısı ışığında ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yükümlülüklerin hızla uygulanması gerektiğini belirtti.

Afrika Boynuzu'ndaki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Abdülati, Eritre ve Somali'nin güvenliği, egemenliği ve istikrarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Abdulati ayrıca Somaliland bölgesinin tanınmasına yönelik herhangi bir girişimin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve reddedildiğini belirterek, bunun Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal edeceğini ve Afrika Boynuzu'ndaki istikrarın temellerini zayıflatacağını söyledi.

Bakan Abdulati, böyle bir adımın bölge ve Kızıldeniz güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Su güvenliği konusuna da değinen Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajı ile bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Nil Nehri'nin Mısır halkı için hayati bir yaşam kaynağı olduğunu vurgulayan Abdulati, ülkenin ciddi su kıtlığı yaşadığına dikkati çekti.

Sudan'daki gelişmelere ilişkin olarak ise Abdülati, ülkenin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, Sudan'daki ulusal kurumların desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Lübnan'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Abdulati, Mısır'ın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir ihlali reddettiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Abdulati, İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik tüm ihlallerinin durdurulması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Mısır ile ABD arasındaki güçlü ilişkileri överek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın birçok alanda karşılıklı fayda sağladığını belirtti.

Rubio, Mısır'ın bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için yürüttüğü çabaları ve insani nedenlerle birçok yabancı ülke vatandaşının Mısır toprakları üzerinden tahliye edilmesine katkı sağlamasını takdir etti.