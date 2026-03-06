Mısır ve ABD'nin Stratejik Görüşmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mısır ve ABD'nin Stratejik Görüşmesi

06.03.2026 15:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mısır ve ABD arasında stratejik ortaklık ve bölgesel güvenlik konuları görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra bölgesel gelişmeleri görüştüğü bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığının Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Abdulati, ABD'li mevkidaşı Rubio ile dün telefonda görüştü.

Görüşmede, Mısır ile ABD arasındaki stratejik ortaklığın yanı sıra bölgede tırmanan gerilim ve çatışmaların genişlemesi ve diğer gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Mısırlı Bakan Abdulati görüşmede, bölgenin tüm halkları için ağır sonuçlar doğurabilecek yeni bir şiddet ve çatışma döngüsüne sürüklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Abdulati ayrıca İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılması girişimi, Körfez ülkeleri, Ürdün, Irak ve Azerbaycan'ın hedef alınmasını Mısır'ın kesin bir dille kınadığını ve reddettiğini söyledi.

Abdülati, dost ve kardeş ülkelerin güvenliği ve egemenliğine yönelik saldırılar için hiçbir gerekçe olamayacağını belirterek, şiddet sarmalının devam etmesi ve çatışmaların genişlemesinin bölgesel ve uluslararası barış ile güvenliği tehdit edeceği uyarısında bulundu.

Bakan Abdulati, bölgenin istikrarının korunması ve uluslararası deniz ulaşımının güvenliğinin sağlanması için bölgesel ve uluslararası koordinasyonun artırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'deki gelişmelere de değinen Abdulati, 19 Şubat'ta Washington'da düzenlenen Barış Konseyi'nin ilk toplantısı ışığında ABD Başkanı Donald Trump'ın planının ikinci aşamasına ilişkin yükümlülüklerin hızla uygulanması gerektiğini belirtti.

Afrika Boynuzu'ndaki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Abdülati, Eritre ve Somali'nin güvenliği, egemenliği ve istikrarının korunmasının önemine dikkat çekti.

Abdulati ayrıca Somaliland bölgesinin tanınmasına yönelik herhangi bir girişimin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve reddedildiğini belirterek, bunun Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal edeceğini ve Afrika Boynuzu'ndaki istikrarın temellerini zayıflatacağını söyledi.

Bakan Abdulati, böyle bir adımın bölge ve Kızıldeniz güvenliği açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Su güvenliği konusuna da değinen Abdulati, ABD Başkanı Donald Trump'ın mesajı ile bölgesel ve uluslararası düzeyde barış ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalarını takdirle karşıladıklarını belirtti.

Nil Nehri'nin Mısır halkı için hayati bir yaşam kaynağı olduğunu vurgulayan Abdulati, ülkenin ciddi su kıtlığı yaşadığına dikkati çekti.

Sudan'daki gelişmelere ilişkin olarak ise Abdülati, ülkenin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek, Sudan'daki ulusal kurumların desteklenmesinin önemine vurgu yaptı.

Lübnan'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Abdulati, Mısır'ın Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir ihlali reddettiğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiğini vurgulayan Abdulati, İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik tüm ihlallerinin durdurulması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio da Mısır ile ABD arasındaki güçlü ilişkileri överek, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın birçok alanda karşılıklı fayda sağladığını belirtti.

Rubio, Mısır'ın bölgede güvenlik ve istikrarın desteklenmesi için yürüttüğü çabaları ve insani nedenlerle birçok yabancı ülke vatandaşının Mısır toprakları üzerinden tahliye edilmesine katkı sağlamasını takdir etti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır ve ABD'nin Stratejik Görüşmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ÇBK Mersin’in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ’’Beren’’ ÇBK Mersin'in yıldızı Burke, Türk vatandaşı oldu: Yeni ismi artık ''Beren''
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor Finlandiya, nükleer silah ithalatına izin vermeye hazırlanıyor
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı

16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:21
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
15:40
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın’a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 16:53:44. #7.12#
SON DAKİKA: Mısır ve ABD'nin Stratejik Görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.