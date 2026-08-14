Mısır ve Pakistan İlişkilerini Güçlendiriyor

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve bölgesel gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin ve güçlü bağların ele alındığı görüşmede, Mısır ve Pakistan arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve yatırım gibi çeşitli alanlarda ikili iş birliğini üst seviyelere taşıma olanakları konuşuldu.

Bölgedeki son durumun da ele alındığı görüşmede, gerilimi azaltmaya yönelik çabalar ve bölgesel güvenlik düzenlemeleri olmak üzere birçok bölgesel konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, ortak çıkarlara hizmet edecek, güvenlik ve savunma alanlarındaki iş birliğini geliştirecek adımlar da görüşüldü.

Abdulati ve Dar, özellikle bölgesel dörtlü taraflar mekanizması çerçevesinde önümüzdeki dönemde iki ülke arasındaki yakın istişare ve koordinasyonun sürdürülmesinin bölgesel istikrar ve güvenliği destekleme açısından önemini teyit etti.