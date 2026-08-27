Mısır ve Rusya'dan Ortadoğu için telefon görüşmesi - Son Dakika
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Mısır ve Rusya'dan Ortadoğu için telefon görüşmesi

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Mısır ve Rusya dışişleri bakanları, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz koridoru önerisini değerlendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hürmüz Boğazı'nda geçici deniz koridoru oluşturulmasına ilişkin İran-Umman ortak önerisi başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulati ile Lavrov gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Mısır-Rusya ilişkilerini masaya yatırdı.

Görüşmede, İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı'nda geçici deniz koridoru oluşturulmasına ilişkin ortak önerisi değerlendirildi.

Abdulati, gerilimin düşürülmesi ve ABD ile İran arasındaki mutabakat zaptının uygulanmasına yeniden başlanması için uygun koşulların oluşturulması amacıyla Mısır'ın bölgesel ve uluslararası taraflarla yürüttüğü yoğun temaslar hakkında Lavrov'a bilgi verdi.

Mısır Dışişleri Bakanı, farklı tarafların kaygılarını ele alan kalıcı mutabakatlara ulaşılması ve bölgesel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Görüşmede Filistin meselesindeki son gelişmeler de ele alındı. Abdulati, Mısır'ın son dönemde ev sahipliği yaptığı toplantılara ve ateşkesin sağlanması ile ABD Başkanı Donald Trump'ın planının gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla taraflarla yürüttüğü temaslara değindi.

Abdulati, İsrail'in söz konusu planın birinci ve ikinci aşamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yerleşimlerin genişletilmesi ile topraklara el konulması dahil barışın sağlanması imkanlarını zayıflatan uygulamalara son vermesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede ayrıca Rusya-Ukrayna krizindeki gelişmeler ele alındı. Abdulati, Mısır'ın krize siyasi çözüm bulunmasını destekleyen tutumunu yineleyerek, çatışmanın sona erdirilmesine ve güvenlik ile istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacak diplomatik çabaları desteklediğini ifade etti.

Abdulati ve Lavrov, Mısır ile Rusya arasındaki stratejik ortaklıktan duydukları memnuniyeti de dile getirerek çeşitli alanlarda ikili işbirliğinin geliştirilmesinin önemini vurguladı.

İki bakan, ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra Dabaa Nükleer Enerji Santrali ve Süveyş Kanalı Ekonomik Bölgesi'ndeki Rus Sanayi Bölgesi gibi stratejik ortak projelerdeki ilerlemeyi değerlendirdi.

Abdulati ayrıca Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansının Rusya'dan İskenderiye ve El-Alameyn uluslararası havalimanlarına doğrudan uçuşların başlatılmasına ilişkin kararını memnuniyetle karşıladı. Abdulati, bu adımın Rus turistlerin Mısır'ın Akdeniz kıyısındaki turizm destinasyonlarına ulaşımını kolaylaştıracağını ve iki ülke arasındaki turizm hareketliliğini artıracağını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mısır ve Rusya'dan Ortadoğu için telefon görüşmesi - Son Dakika

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