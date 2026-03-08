Mısır ve Suudi Arabistan'dan Gerginlik Uyarısı - Son Dakika
Mısır ve Suudi Arabistan'dan Gerginlik Uyarısı

08.03.2026 13:24
Mısır ve Suudi Arabistan, bölgedeki askeri gerginliği ve İran'a saldırıları ele aldı.

Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları, bölgedeki askeri gerginliğin tırmanması karşısında ülkelerinin tutumunu ve işbirliğini ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlar, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla çatışmanın yayılma riski ve Arap ülkelerinin ulusal güvenliği üzerindeki tehlikeli etkileri konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Mevcut gerilimin sürmesi halinde bölge güvenliğinin tehlikeli bir dönemece gireceği uyarısı yapılırken, daha fazla çatışmayı önlemek için gerginliği azaltacak adımların atılması gerektiği vurgulandı.

Bazı Arap ülkelerine yönelik saldırıların da ele alındığı görüşmede Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, ülkesinin bu saldırılar karşısında Körfez ülkeleri ve tüm Arap ülkeleriyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti.

Abdulati, Körfez'in güvenliğinin Mısır'ın ulusal güvenliği açısından merkezi öneme sahip olduğunu kaydetti.

Mısırlı Bakan ayrıca kardeş ülkelerin egemenliğini hedef alan herhangi bir saldırıyı haklı göstermeye yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA

