Mississippi'de Tren ve Minibüs Çarpıştı: 5 Ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinin kırsal kesiminde bir geçitte tren ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.
Stone County Adli Tıp Uzmanı Wayne Flurry, tren ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybeden 5 kişinin de minibüste olduğunu bildirdi.
Flurry, minibüsteki tek kurtulan yolcunun helikopterle hastaneye nakledildiğini belirtti.
Trende bulunanların yaralandığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
