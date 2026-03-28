Mississippi'de Tren ve Minibüs Çarpıştı: 5 Ölü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mississippi'de Tren ve Minibüs Çarpıştı: 5 Ölü

28.03.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir minibüs ile trenin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, bir kişi kurtuldu.

ABD'nin Mississippi eyaletinin kırsal kesiminde bir geçitte tren ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Stone County Adli Tıp Uzmanı Wayne Flurry, tren ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybeden 5 kişinin de minibüste olduğunu bildirdi.

Flurry, minibüsteki tek kurtulan yolcunun helikopterle hastaneye nakledildiğini belirtti.

Trende bulunanların yaralandığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 11:23:25. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.