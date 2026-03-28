Mississippi'de Tren ve Minibüs Çarpıştı: 5 Ölü

ABD'nin Mississippi eyaletinin kırsal kesiminde bir geçitte tren ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Stone County Adli Tıp Uzmanı Wayne Flurry, tren ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hayatını kaybeden 5 kişinin de minibüste olduğunu bildirdi.

Flurry, minibüsteki tek kurtulan yolcunun helikopterle hastaneye nakledildiğini belirtti.

Trende bulunanların yaralandığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.