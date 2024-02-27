MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü YPG-YPJ\'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed\'i etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından olan Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i Kamışlı'da etkisiz hale getirdi. Operasyon sonucunda terör örgütüne büyük bir darbe vuruldu.

27.02.2024 09:51  Güncelleme: 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Suriye uyruklu Emine Seyid Ahmed'i, Kamışlı'da etkisiz hale getirdi

Kaynak: AA

Suriye, YPG, Suriye, Güvenlik, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Valide-i Cedid Camisi'nin dik merdivenleri ziyaretçilerin dikkatini çekiyor
    10:10 Valide-i Cedid Camisi'nin dik merdivenleri ziyaretçilerin dikkatini çekiyor

    İstanbul Üsküdar'da bulunan Valide-i Cedid Camisi, 1708-1711 yılları arasında yapılmış olup hala ibadete açıktır. Caminin üst katına çıkan merdivenler, dik ve dar yapısıyla dikkat çekmektedir. Bu özgün tasarımıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken merdivenler, camiye ayrı bir hava katmaktadır.

  • Tolga Savacı'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
    09:42 Tolga Savacı'nın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

    Geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının sevilen oyuncusu Tolga Savacı'nın ölümü sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Savacı'nın vefatının ardından ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.

  • Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı
    09:27 Kredi kartına taksit kaldırıldı mı? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek iddiaları yalanladı

    Kredi kartlarına taksit uygulamasının kaldırıldığına yönelik iddia kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaları yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

  • Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Ederek Liderliği Sürdürdü
    09:27 Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 Mağlup Ederek Liderliği Sürdürdü

    Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek liderliği sürdürdü. Maçta Carlos Vinicius'un hakeme küfür etmesi ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vinicius'un ceza alıp almayacağı ise Futbol Disiplin Talimatı'na göre belirlenecek.

  • Burçin Terzioğlu, uzun süredir ilişki yaşadığı sevgilisiyle ayrıldı
    09:09 Burçin Terzioğlu, uzun süredir ilişki yaşadığı sevgilisiyle ayrıldı

    Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu, 4 yıldır gözlerden uzak bir şekilde ilişki yaşadığı Umut Duygu ile ayrıldı. Evlenecekleri beklenen çiftin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.

  • Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak
    08:50 Biden: İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak

    ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes görüşmeleriyle ilgili yaptığı açıklamada İsrail'in Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracağını söyledi.

  • Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye oldu, haberi alan ikizi, Pınar'a resti çekti
    08:02 Sema Aydemir Survivor'dan diskalifiye oldu, haberi alan ikizi, Pınar'a resti çekti

    Survivor All Star'a geldiği günden beri yıldızının bir türlü barışmadığı ve sık sık tartıştığı Pınar'a şiddet uygulayan Sema Aydemir, dün akşam yayınlanan bölümde diskalifiye edildi. İkizinin yarışmadan diskalifiye olduğunu öğrenen Seda ise "Burada onu yaptı bunu yaptı kardeşimi diskalifiye ettirdi. Ben anladım amacı bundan sonra kafasını kaldırıp benim gözüme dahi bakmasın" diyerek Pınar'a rest çekti.

  • Pentagon ve Hamas'tan kendini yakan askerle ilgili art arda açıklamalar
    07:31 Pentagon ve Hamas'tan kendini yakan askerle ilgili art arda açıklamalar

    ABD Savunma Bakanlığı'ndan Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell, Gazze'deki katliama isyan ederek "Filistin'e özgürlük!" sloganlarıyla kendini ateşe vermişti. Hayatını kaybeden ABD'li askerle ilgili Pentagon'dan yapılan açıklamada "Kesinlikle trajik bir olay" ifadeleri kullanılırken, Hamas ise kendini ateşe veren askerin ölümünden ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tuttu.

  • Survivor'da Sema ve Pınar arasındaki kavganın nedeni ortaya çıktı
    01:03 Survivor'da Sema ve Pınar arasındaki kavganın nedeni ortaya çıktı

    Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 10:34:02. #1.12#
SON DAKİKA: MİT, terör örgütü YPG-YPJ'nin sözde sorumlularından Emine Seyid Ahmed'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement