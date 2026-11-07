MKE, DENİZHAN-76'nın dokuzuncu topunu MİLGEM gemisine, üç E-ZPT'yi de teslim etti - Son Dakika
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MKE, DENİZHAN-76'nın dokuzuncu topunu MİLGEM gemisine, üç E-ZPT'yi de teslim etti

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MKE, DENİZHAN-76\'nın dokuzuncu topunu MİLGEM gemisine, üç E-ZPT\'yi de teslim etti
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MKE, son bir ayda DENİZHAN-76 deniz topunun dokuzuncusunu 11'inci MİLGEM gemisine teslim etti. Aynı dönemde ALTAY için silah sistemleri ve E-ZPT'den üç adet daha sevk edilirken teslimatlar TSK ve güvenlik güçlerine ulaştı.

MAKİNE ve Kimya Endüstrisi (MKE), son bir ayda mühimmat ve silah sistemleri teslimatlarına devam etti.

MKE'den yapılan açıklamaya göre; son bir ayda dünyada yalnızca beş ülkenin üretim kabiliyetine sahip olduğu DENİZHAN-76 milli deniz topunun dokuzuncusu, MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 11'inci gemiye konuşlandırılmak üzere teslim edildi. Aynı dönemde Türkiye'nin ilk milli ana muharebe tankı ALTAY için muhtelif sayıda silah sistemi ile Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT'den üç adet daha teslim edildi.

MKE'nin son bir ayda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, güvenlik güçlerine, savunma sanayi paydaşlarına, dost ve müttefik ülkelere gerçekleştirdiği teslimatlar arasında; DENİZHAN-76 milli deniz topu, ALTAY tankı ana silah sistemi, ALPAY-1 mayınlı arazilerde geçit açma sistemi, E-ZPT, MPT-76MH milli piyade tüfeği, MAM-15 anti-materyal keskin nişancı tüfeği, 2,75 inç roket motoru, 7,62 ve 20 milimetre fişek, 25 milimetre mühimmat, 35 milimetre GÖKDENİZ silah sistemi bakım ve onarım ekipmanları, 81 ve 120 milimetre havan mühimmatı, 155 milimetre obüs mühimmatı, 155 milimetre topçu tapası, 2,75 inç roket motoru, AZAK harp başlığı, çeşitli yedek parçalar yer aldı.

Kaynak: DHA
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